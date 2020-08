Dua Lipa e Madonna portano tutti in pista da ballo per Ferragosto: ecco "Levitating"

E' uscito nella notte " Levitating ", il primo singolo tratto da "Club Future Nostalgia", il nuovo lavoro di Dua Lipa in cui la popstar ha remixato tutti i brani del suo ultimo album con l'aggiunta di featuring di prestigio. Come nel caso di "Levitating" che, trasformata in una canzone da club con un pulsante cuore elettronico, vede la presenza di Madonna e di Missy Elliot . L'album uscirà il 28 agosto.

LEGGI ANCHE: Tokyo de "La Casa di Carta" sensuale e sexy nel video del nuovo singolo di J Balvin e Dua Lipa

"Club Future Nostalgia" è stato curato e remixato in formato mixtape da The Blessed Madonna. La dj e produttrice Marea Stamper, conosciuta come The Blessed Madonna, nata nel Kentucky, cresciuta a Chicago e che ora vive e lavora a Londra, è uno dei nomi più celebrati nella cultura club mondiale. Questo nuovo lavoro di Dua Lipa è mix eclettico tra passato e presente, è una celebrazione di mondi musicali che si incontrano, la house anni 90 che si unisce senza interruzioni al miglior pop del 2020, con un tocco di soul anni 80 e l’aggiunta di alcune chicche musicali che arricchiscono il tutto.

Dua Lipa, talento e fascino: i mille look della popstar IPA 1 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 10 di 17 IPA 11 di 17 IPA 12 di 17 IPA 13 di 17 IPA 14 di 17 IPA 15 di 17 IPA 16 di 17 IPA 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Gli ultimi mesi sono stati surreali. Ho visto tante gente ballare in casa, organizzare delle feste su zoom e ballare sulle note di 'Future Nostalgia' come se fossimo insieme in un club - ha spiegato Dua Lipa -. Mi hanno donato veramente tanta gioia nei giorni che ho passato a casa, anche se avrei preferito di gran lunga cantare queste canzoni dal vivo in tour per voi. Durante questo periodo ho pensato di coinvolgere l’incomparabile The Blessed Madonna per alzare l’asticella ancora un po’ e creare un mixtape dance che sarà il 'Club Future Nostalgia'. Abbiamo invitato alcuni amici e delle vere e proprie leggende a divertirsi insieme a noi".

E così ecco i featuring che rendono questa rilettura del suo disco un must. "Le regine assolute Missy Elliott e Madonna si sono unite a me per un remix epico di “Levitating”, la donna dei miei sogni Gwen Stefani e il supremo Mark Ronson hanno fatto squadra per portare 'Physical' a un livello più alto. E il party non finisce qui - aggiunge la popstar –. Presto ci saranno molte altre sorprese".

LEGGI ANCHE: Dua Lipa e Anwar Hadid festeggiano 365 giorni d'amore... a letto

"Prendere 'Future Nostalgia' e re-immaginarlo come un album mixtape è stato un progetto enorme - ha commentato The Blessed Madonna -, che in più doveva essere fatto in segreto assoluto, da sola a casa mia. In un certo modo, dare forma a questa fantasia basata sul fantastico ultimo album di Dua Lipa, è stato il compito perfetto durante la pandemia. È stato un compito enorme e infinitamente dettagliato. Creare remix e brani originali, curare il dream team di ulteriori remixer e integrare il lavoro di altri artisti in un nuovo album è stato a dir poco spaventose ed elettrizzante allo stesso tempo".

La dj non risparmia complimenti per Dua Lipa: "Tutto questo ha aumentato ancora di più la mia ammirazione per lei - afferma -. È un’artista fantastica, unica della sua generazione e una persona dolcissima. Essere stata in grado di realizzare questa lettera d’amore con un cast leggendario di personaggi va molto al di là della mia comprensione. Alla fine il mio scopo era quello di creare un nuovo mondo: il Club Future Nostalgia, il dance floor di cui tutti sentiamo una grandissima mancanza e che non possiamo avere ora. Amo da morire questo progetto e spero che piaccia anche a voi”.

POTREBBE INTERESSARTI: