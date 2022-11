Milano, Giovanni Storti difensore della città armato di vernice rossa: "L'asfalto sanguina, Sala fa qualcosa!"

Giovanni Storti chiama, Beppe Sala risponde.

L'attore del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo è sceso in campo, o meglio in strada, come difensore della città di Milano. "L'asfalto di via Bramante (nella Chinatown meneghina dove abita, ndr) sanguina e quando le ferite sanguinano vanno curate. L'amministrazione cosa fa?", esordisce l'artista in un video che pubblica sui suoi canali social e nel quale viene ripreso mentre versa del liquido rosso, forse vernice, sulle buche stradali. "Guardate come sono profonde - denuncia, - che succede se si passa in bicicletta o in motorino?". E l'indomani... buche sparite. La magia dei comici.