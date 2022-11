Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema con "Il grande giorno"

Leggi Anche Aldo, Giovanni e Giacomo sul set del nuovo film di Natale

LA TRAMA - Il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo racconta che in una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l'azienda di famiglia - la Segrate Arredi - gli affetti, le vacanze... Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati. E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare "il Riccardo Muti del catering".

Peccato che insieme a Margherita, l'ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista in sommo grado, il nuovo arrivato si abbatte sul matrimonio come un tornado, infilando una serie di gaffes e incidenti esilaranti ma soprattutto costosissimi. Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione l'amicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro matrimoni e non solo. E che costringerà tutti a fare i conti con i propri dubbi e con il coraggio che ci vuole per concedersi la felicità.





LE RIPRESE - A fine giugno Aldo, Giovanni e Giacomo avevano annunciato sui social l'inizio delle riprese del film tra il Lago di Como, Lago Maggiore, Milano e Brianza: "Siamo tornati! Siamo tornati!", spiegando: "Ci abbiamo messo due anni per convincere Aldo a lasciare la Trinacria ma adesso siamo qui al lavoro sul set del nostro nuovo film: due amici, un matrimonio e un guastafeste… Indovinate un po’ voi chi è?

IL TRIO "DIVISO" - Il trio si riunisce sul grande schermo dopo alcune interpretazioni e impegni artistici in "solitaria". Aldo Baglio è tornato quest'anno con il secondo film da protagonista senza i compagni, "Una boccata d'aria", dopo l'esordio di "Scappo da casa" (2019). Giacomo Poretti è impegnato tra letteratura (nel 2021 è uscito il libro "Turno di notte. Storia tragicomica di un infermiere che avrebbe voluto fare altro" per Mondadori) e teatro (attualmente è in scena con "Funeral Home" con la moglie Daniela Cristofori). Giovanni Storti è nel cast dell'ultimo film di Luca Miniero, "Tutti a bordo", uscito a settembre che segue "Boys" di Davide Ferrario (2021) e "Gli sdraiati" (2017) di Francesca Archibugi.