Giovanni Storti: ambientalista col sorriso

Che cosa ci fa Giovanni Storti in mezzo alla natura? Moltissime cose.

“Ho sempre avuto questa passione per la natura, mi reputo un “uomo di bosco”. Da bambino trascorrevo quasi tutta l’estate tra i boschi in montagna, perciò la passione è partita da lì, arrampicandomi sulle piante”.

Comico, attore, sceneggiatore, e – come tutti sanno – un terzo del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Ultimamente è molto impegnato nei temi ambientali, che affronta anche in un profilo Instagram, con delle pillole davvero uniche, come questa dedicata al mirto.

Presidente e socio di Green Media Lab, laboratorio di idee basato sulla sostenibilità. Giovanni è impegnato nella realizzazione di una “food forest”, in Piemonte. Un terreno agricolo che si ispira al bosco, ricco di biodiversità. Un progetto nato insieme a zeroCO2, start-up che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale.

“Nella “food forest” stiamo piantando un centinaio di alberi, poi forse anche i funghi e forse ci sarà anche un laghetto! Per ricreare un ecosistema ultra sostenibile e grande biodiversità”.

Un impegno per l’ambiente che ci si augura sia contagioso, specialmente per le generazioni più giovani, come spiega l’attore:

“Siccome il mio animo è pessimista e credo che la mia generazione non cambierà mai, spero che si approccino al mio canale social soprattutto i più giovani. Sperando di trasmettere loro un po’ di amore e di interesse per la natura, senza la quale non possiamo fare nulla”.