Alessandro Gassmann contro le auto in doppia fila

“Mettetela n’antra macchina in seconda fila a via Cola di Rienzo li mortacci vostri!!! Quanno ce vo ce vo.#gnaapotemofa #namanica deincivili”. Alessandro Gassman si sfoga in romanesco con un tweet in cui mostra la fotografia dei parcheggi selvaggi in via Cola di Rienzo a Roma. Nella zona dello shopping l'attore va notare decine e decine di auto parcheggiate sulla carreggiata e scatena la sua denuncia social.