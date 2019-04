Mick Jagger operato al cuore in settimana a New York

I Rolling Stones hanno annunciato durante il fine settimana la decisione di posticipare il tour intitolato "No Filter" in 17 citta' di Stati Uniti e Canada , che doveva partire il 20 aprile da Miami, a causa dei problemi di salute del cantante. Problemi scoperti durante un controllo di routine. La band ha fatto sapere in un comunicato che "a Mick è stato consigliato dai medici di non andare in tour in questo momento, perché ha bisogno di cure. Ma gli hanno detto anche che avrà un recupero completo, in modo da tornare sul palco il prima possibile".

"Mi scuso con tutti i nostri fan in America e Canada che hanno comprato i biglietti - ha commentato invece Jagger - Odio lasciarli in questo modo e sono devastato per aver dovuto posticipare il tour, ma lavorerò duramente per tornare in pista il prima possibile. Ancora una volta, scuse enormi a tutti". Secondo quanto rivelato dal New York Post comunque, i fan della star possono stare tranquilli, perché "non si tratta di una cosa seria", tanto che la band sta già riprogrammando le date del tour. Dopo l'annuncio, Jagger è stato fotografato mentre si rilassava sulla spiaggia a Miami con la fidanzata Melanie Hamrick e i figli Deveraux e Georgia May. "E' una grande delusione per tutti ma le cose vanno risolte, e ci vedremo presto - ha scritto su Twitter il collega Keith Richards - Mick, siamo sempre qui per te!". Mentre Ronnie Wood ha affermato: "Ci mancherai nelle prossime settimane, ma non vediamo l'ora di vederti e stare tutti insieme molto presto".