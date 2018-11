I Rolling Stones tornano negli States per un tour di 13 date nel 2019

Tredici date in totale nel 2019 a partire da Miami in aprile per finire a Chicago in giugno. I Rolling Stones tornano negli Stati Uniti dopo quattro anni di assenza per portare il loro “No Filter Tour”, campione d’incassi in Europa, che ha debuttato il 9 settembre 2017 ad Amburgo, in Germania, e ha toccato anche l'Italia, a Lucca nel luglio 2018.