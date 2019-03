Mick Jagger non sta bene, posticipato tour dei Rolling Stones

"I dottori hanno consigliato a Mick di non andare in tour in questo momento, poiché ha bisogno di cure mediche...". Con un comunicato ufficiale i Rolling Stones hanno annunciato ai loro fan di dover posticipare l’intero ‘No Filter’ tour previsto questa primavera in Nord America: Mick Jagger non sta bene.

Non si sa quali siano realmente i problemi di salute del cantante, che sui social ha comunque voluto rassicurare i suoi fan scrivendo: "Mi dispiace tanto per tutti i nostri fan in America e in Canada con i biglietti acquistati. Odio davvero lasciarli in questo modo. Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour, ma lavorerò molto duramente per tornare sul palco il più presto possibile. Ancora una volta, scuse enormi a tutti. "

Immediato il commento del figlio Lucas che replica al messaggio del padre scrivendo: "Ti voglio bene papà, ti rimetterai presto...".



I fan sono stati avvisati di conservare i loro biglietti, in quanto saranno validi per gli spettacoli riprogrammati.



Nella dichiarazione della band si legge infatti: "Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati a coloro che hanno i biglietti per gli spettacoli ma desideriamo rassicurare i fan di conservarli, poiché saranno validi per le date riprogrammate, che saranno annunciate a breve. I dottori hanno detto a Mick che dovrebbe riprendersi completamente, in modo da poter tornare sul palco il prima possibile."