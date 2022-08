Michael Bublé papà per la quarta volta, sui social annuncia la nascita di Cielo

"Con i tuoi 3,8 kg finalmente sei arrivata nella nostra vita! Grazie Dio per questa benedizione infinita!" si legge nel post di Michael Bublé e Luisiana Lopilato. Il cantante ha posato un video con la neonata tra le braccia, nel quale ha ringraziato i follower per tutto l'affetto che hanno dimostrato anche in questa occasione: "Non avete idea di cosa avete fatto per me e la mia famiglia... vi amo e sono felice di condividere tutto questo con voi". La sera prima del parto era a New York per un concerto al Madison Square Garden ed è volato in tutta fretta a Vancouver, giusto in tempo per assistere alla nascita.

L'annuncio della dolce attesa di Luisiana Lopilato, Michael Bublé aveva scelto di darlo in un modo tutto speciale, approfittando dell'uscita del video della sua canzone "I'll never not love you". Nella clip il cantante e la modella ricreavano le scene di alcuni film cult, da Titanic a Casablanca. Alla fine, tornando alla realtà, lui si risveglia da un sogno a occhi aperti e si ritrova nella sua vera vita, in compagnia della moglie con il pancione e i loro tre figli.

Nel 2016 Michael Bublé e Luisiana Lopilato hanno affrontato il dramma della malattia del loro primogenito, Noah. Al bambino, che aveva solo tre anni, era stato diagnosticato un cancro al fegato. Una notizia che ha sconvolto la vita della famiglia e messo a dura prova la coppia, che però ha saputo resistere unita. La battaglia è stata lunga, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio e il bambino è completamente guarito. "Oggi viviamo senza paura, tutto ci è sembrato all’improvviso più chiaro. È come se fossimo stati all’inferno", ha confessato il crooner.

Dopo la guarigione di Noah, Michael Bublé e Luisiana Lopilato (che erano già genitori di Elias) hanno deciso di allargare ancora la famiglia e nel 2019 è arrivata la prima femmina, Vida. Tre anni dopo la nascita di Cielo ha portato nuova gioia nei loro cuori.