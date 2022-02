Michael Bublé diventerà papà per la quarta volta: Luisana Lopilato è incinta

Il cantante di origini canadesi e la moglie, Luisana Lopilato , daranno infatti presto il benvenuto ad un nuovo bebè. A rivelarlo è stato lo stesso artista, che nel video del suo nuovo brano (in uscita oggi pomeriggio), "I’ll Never Not Love You" , ha inserito una scena in cui appare la modella e attrice argentina con un pancione già prominente. La coppia, sposata dal 2011, ha già tre figli Noah, 8 anni, Elias, 6 e Vida, che ne ha 3.

Oltre a questo "indizio" però, svelato da TMZ, che ha visto la clip in anteprima, nessun altro annuncio ufficiale è stato per ora rilasciato dai due diretti interessati.



La canzone "I’ll Never Not Love You" è, stando a quanto ha scritto lo stesso Bublé sui social, un sequel di "Haven't Met You Yet", brano del 2009 tra i più famosi dell'artista. Proprio sul set di quella hit infatti Bublé e la Lopilato si sono incontrati per la prima volta per poi fidanzarsi ufficialmente e due anni dopo, nel 2011, convolare a nozze.

La famiglia ha attraversato una prova devastante quando a Noah, il primogenito, è stato diagnosticato un cancro nel 2016, a soli tre anni. Il cantante si è ritirato dalle scene per oltre un anno fino a quando i medici non hanno annunciato che il bambino era fuori pericolo.

"Haven't Met You Yet" è stato il meraviglioso inizio di una vera storia d'amore. 10 anni dopo, la storia continua nello straordinario sequel "I’ll Never Not Love You" 2.22.22", ha scritto il cantante accanto ad un poster vintage, che rende omaggio ad alcuni momenti romantici del cinema e in cui appare la sua bella Luisana.

Anche l'attrice e modella argentina ha commentato sui social il nuovo brano del marito: "Non potete immaginare quanto io sia felice di lavorare con Mike e di aver trascorso 3 giorni con lui sul set. Lo ammiro così tanto, è il numero 1 in tutto ciò che fa, così professionale!". E ancora: "Grazie mi amor per aver sempre creduto in me e per essere il mio migliore amico. Grazie per avermi fatto sentire una grande donna, attrice, mamma. Mi incoraggi ad essere sempre la persona migliore. È impossibile esprimere in un solo post come mi sento in questo momento! Restate sintonizzati per il nostro nuovo video, un riassunto della nostra storia d'amore durante questi 14 anni insieme e fatemi sapere se potete indovinare a quali film d'amore abbiamo reso omaggio...".