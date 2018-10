Michael Bublé fa dietrofront, niente ritiro

Niente ritiro per Michael Bublé . Il crooner canadese solo qualche giorno fa aveva annunciato il suo addio alla musica in un'intervista rilasciata alla rivista "Weekend" del Daily Mail, ma è già arrivata la smentita da parte del suo entourage. "Michael Bublé non ha assolutamente nei suoi piani il ritiro . Non ero presente durante l'intervista ma (la dichiarazione) deve essere stata presa fuori contesto" ha dichiarato la portavoce Liz Rosenberg a "Insider".

"Forse mentre stava discutendo delle diverse emozioni provate in questi ultimi anni, ha detto che questo pensiero potrebbe avergli attraversato la mente. Con un nuovo album in uscita, le ospitate in televisione e un possibile tour posso assicurare che non si sta ritirando" ha spiegato la sua rappresentante.



Nell'intervista il cantante aveva dichiarato che la malattia del figlio Noah aveva cambiato la percezione della vita, mettendo in discussione le sue priorità. Ora però è arrivata la smentita del suo entourage, che ha negato il suo addio alla musica e confermato i prossimi impegni lavorativi di Bublé.