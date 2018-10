Michael Bublè annuncia il ritiro: "Non sentirete più parlare di me"

Quando ha scoperto la malattia del figlio, ammette di aver pensato di morire. Lui e la moglie, la modella Luisana Lopilato, hanno affrontato quel difficile periodo. Sono diventati genitori anche di Elias, 2 anni, e Vida, nata appena due mesi fa. Michael ha fatto di tutto per rendere meno pesante le terapie per il primogenito, ma ha detto di trovarsi in imbarazzo per la sua celebrità: “Questa è la mia ultima intervista, poi andrò in pensione...”.



Tra un mese (precisamente il 16 novembre) uscirà il suo nuovo album intitolato “Love” e questo per lui è il momento giusto per ritirarsi: “Lascio al top la mia carriera”. “Ho deciso che non leggerò più il mio nome sulla stampa, non leggerò una recensione... Ho deciso di non usare più i social... Il mio interesse è cambiato, la mia percezione della vita”. Bublè ha detto che non avrebbe mai messo davanti il suo lavoro alla sua famiglia. Ha pensato che non avrebbe mai più fatto musica dopo quel che aveva passato, che è la cosa peggiore che si possa provare da genitore. Parte dei proventi dell'album saranno destinati all'associazione benefica “Stand Up To Cancer”.