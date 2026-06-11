Ramazzotti ha parlato anche delle polemiche nate dopo la fine del matrimonio con Paolo Virzì e l'inizio della relazione con Claudio Pallitto, personal trainer diventato poi suo marito.

Per molto tempo, racconta, si è sentita giudicata sia dall'opinione pubblica sia da una parte dell'ambiente cinematografico. L'immagine che veniva attribuita al compagno era quella di un uomo tutto muscoli e poco altro, uno stereotipo che l'attrice respinge con decisione. Secondo Ramazzotti, la sua unica "colpa" sarebbe stata quella di essersi innamorata. Per questo motivo rivendica il diritto di vivere liberamente la propria vita privata senza dover rendere conto a nessuno delle proprie scelte sentimentali.