Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, le acrobazie hot al mare
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L'attrice racconta che la sua famiglia avrebbe desiderato una figlia diversa, meno indipendente. Nonostante questa amarezza, la felicità è arrivata al fianco del nuovo marito Claudio Pallitto
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Micaela Ramazzotti sta vivendo uno dei momenti più sereni della sua vita. Reduce dal matrimonio con Claudio Pallitto e premiata al Taormina Film Festival con un riconoscimento alla carriera, l'attrice ha scelto di raccontarsi senza filtri al Corriere della Sera, affrontando temi molto personali: dal difficile rapporto con la famiglia d'origine alla tormentata separazione da Paolo Virzì, fino alla felicità ritrovata accanto al nuovo marito. Un racconto sincero, nel quale non sono mancati riferimenti alle critiche ricevute negli ultimi anni e alle ferite che ancora oggi porta con sé.
Tra gli aspetti che più hanno colpito delle sue dichiarazioni c'è l'assenza dei genitori e dei familiari al matrimonio celebrato il 12 maggio in un castello immerso nella natura umbra. Una cerimonia romantica, caratterizzata da fiori, richiami a un bosco immaginario e dalla presenza di pochi amici stretti, officiata da Francesca Fagnani.
Tra gli invitati figuravano amici come Laura Chiatti, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Federica Vincenti, Luna e Chicca Ungaro, oltre a Tiziana Rocca. A mancare, però, erano proprio i suoi familiari.
L'attrice ha spiegato di non avere più rapporti con la famiglia d'origine, lasciando intendere che alla base della distanza ci siano differenze profonde nel modo di vedere la vita. Secondo Ramazzotti, i suoi parenti avrebbero forse desiderato una figlia diversa, meno indipendente e meno determinata a seguire il proprio percorso personale.
Cresciuta tra Axa e Acilia, nella periferia romana, ha ricordato di essere andata via di casa molto giovane per affermare la propria identità. Oggi, guardando ai suoi due figli adolescenti, sostiene di aver costruito con loro un rapporto fondato sulla libertà e sul rispetto reciproco, lontano da qualsiasi forma di possesso.
Nel corso dell'intervista è emerso anche un altro episodio che continua a provocarle dolore. Ramazzotti ha raccontato che i genitori non la avvisarono della morte dell'amata nonna, una mancanza che ancora oggi fatica a perdonare. L'attrice ha ricordato alcuni aspetti della sua adolescenza, definendosi istintiva e ribelle. Ha ammesso di aver combinato qualche guaio da ragazza, arrivando persino a rubare piccoli oggetti nei centri commerciali e alcune collanine appartenenti proprio alla nonna. Un racconto che contribuisce a delineare un rapporto familiare complesso e segnato da incomprensioni mai del tutto superate.
Ramazzotti ha parlato anche delle polemiche nate dopo la fine del matrimonio con Paolo Virzì e l'inizio della relazione con Claudio Pallitto, personal trainer diventato poi suo marito.
Per molto tempo, racconta, si è sentita giudicata sia dall'opinione pubblica sia da una parte dell'ambiente cinematografico. L'immagine che veniva attribuita al compagno era quella di un uomo tutto muscoli e poco altro, uno stereotipo che l'attrice respinge con decisione. Secondo Ramazzotti, la sua unica "colpa" sarebbe stata quella di essersi innamorata. Per questo motivo rivendica il diritto di vivere liberamente la propria vita privata senza dover rendere conto a nessuno delle proprie scelte sentimentali.
Tra i passaggi più delicati dell'intervista c'è quello dedicato al rapporto con l'ex marito, Paolo Virzì. L'attrice ha definito la loro separazione particolarmente dolorosa e difficile. Il momento più critico è stato rappresentato dalla lite avvenuta in un ristorante, finita sulle cronache nazionali e durata circa 45 minuti. Oggi Ramazzotti guarda a quell'episodio con grande amarezza, considerandolo un momento di debolezza di cui non va fiera.
Pur senza nascondere le difficoltà vissute, ha spiegato di voler chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita. Ha sottolineato che entrambi sono persone adulte e che da parte sua esiste la volontà di tendere una mano per superare i conflitti del passato. Allo stesso tempo, ha precisato di non voler più tornare sull'argomento.
La nuova fase della sua vita coincide anche con una diversa percezione di sé stessa. Ramazzotti ha raccontato di essersi lasciata alle spalle alcuni personaggi che per anni hanno caratterizzato la sua immagine pubblica: donne fragili, vittime degli eventi o figure confuse e insicure. Secondo l'attrice, quella rappresentazione non corrispondeva realmente alla sua personalità. Pur riconoscendo i successi ottenuti, compreso il David di Donatello, sostiene di aver spesso alimentato un equivoco che l'ha accompagnata fin dagli esordi. Arriva persino a definirsi una "bugia vivente", spiegando che per molto tempo ha cercato di mostrarsi diversa da ciò che era davvero.
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Oggi, invece, afferma di sentirsi finalmente compresa per la persona che è realmente e di aver trovato una nuova serenità anche sul piano professionale. Non teme che la sua storia personale possa danneggiare la carriera: anzi, racconta di ricevere numerose proposte tra film, serie televisive e nuovi progetti.
Nel corso della conversazione, Ramazzotti ha riflettuto anche sulle differenze sociali che esistono all'interno dell'ambiente cinematografico. Citando Valeria Bruni Tedeschi, ha evidenziato la distanza tra le rispettive origini. Da una parte una collega cresciuta in un contesto privilegiato, dall'altra una ragazza proveniente dalla periferia romana e da una famiglia dalle possibilità economiche più limitate. Un percorso che, secondo l'attrice, le ha trasmesso uno spiccato spirito di sopravvivenza e una forte determinazione nel costruire il proprio futuro.
A renderla serena oggi è soprattutto la vita condivisa con Claudio Pallitto. I due si sono conosciuti durante la lavorazione di "Felicità", il film che ha segnato il debutto alla regia dell'attrice e che lei considera una delle esperienze più importanti della sua carriera. Ramazzotti racconta di apprezzare nel marito il calore umano, l'ironia, la semplicità e il modo equilibrato di affrontare la vita. Confessa persino che, quando lo incontrò per la prima volta, non aveva nemmeno fatto caso alla sua fisicità.
Oggi le rispettive famiglie convivono in armonia insieme ai figli di entrambi. Un'esperienza che le permette di confrontarsi ogni giorno con il mondo degli adolescenti e con le sfide poste dai social network. Proprio per questo l'attrice invita i genitori a prestare particolare attenzione ai rischi legati alla perdita del senso della realtà tra i più giovani.
Guardando al passato, Ramazzotti descrive la felicità come un traguardo raggiunto dopo molte difficoltà. Ricorda, per esempio, i lunghi mesi necessari per completare le pratiche del divorzio e superare definitivamente una fase particolarmente complicata della sua vita. Oggi, però, il bilancio è diverso. Accanto al marito, ai figli e ai nuovi progetti professionali, l'attrice sostiene di aver finalmente trovato un equilibrio che per anni aveva cercato. Una conquista che, come lei stessa sottolinea, non può mai essere considerata scontata.