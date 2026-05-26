la dedica sui social

Micaela Ramazzotti e gli auguri a Claudio Pallitto: "Buon compleanno marito mio"

L'attrice romana ha condiviso uno scatto sui social con il personal trainer per celebrare la speciale ricorrenza, la prima da neo sposini

26 Mag 2026 - 11:51
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Micaela Ramazzotti ha festeggiato in compagnia di alcune amiche il compleanno del marito Claudio Pallitto, che ha spento 41 candeline. I due, convolati a nozze in Umbria il 12 maggio, si sono conosciuti sul set del film diretto da lei Felicità, presentato all'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. L'attrice, oltre ad aver ricondiviso alcune storie Instagram del marito con un cuore rosso, gli ha dedicato anche un post.

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Gli auguri romantici per il marito

 Nello scatto, i due coniugi posano nell'intimità di casa, sdraiati a letto, felici. "Buon compleanno marito mio. La tua sposa. Ti amo", ha scritto la Ramazzotti nella didascalia in corredo alla foto. Lui ringrazia nei commenti: "Grazie amore mio...moglie mia". Tanti i messaggi di auguri dai follower, tra emoticon di cuori e faccine innamorate.

Il nuovo inizio di Micaela

 Dopo il divorzio dal regista Paolo Virzì, con il quale ha avuto due figli, Jacopo e Anna, il cui parto è stato incluso nelle riprese del film Il nome del figlio, Micaela Ramazzotti ha incontrato Claudio Pallitto. "Ci siamo conosciuti sul set del mio film, Felicità. Era il 2022. Aveva mandato un self tape per una parte minuscola", aveva raccontato Micaela a Vanity Fair. Con il secondo matrimonio, Micaela si lascia alle spalle il periodo complesso segnato dalla lite accesa fra lei e Virzì, avvenuta in un ristorante a Roma nel giugno 2024. L'attrice aveva presentato una querela contro il regista per lesioni, poi ritirata in un secondo momento.

Claudio Pallitto al cinema

 Personal trainer e proprietario di una palestra sull'Appia nella periferia di Roma, Claudio Pallitto ha recitato in due film di Paolo Virzì: Tutti i santi giorni e poi Siccità. Compare anche in La città proibita di Gabriele MainettiSmetto quando voglio ad honorem di Sidney SIbilia e ne Il campione di Leonardo d’Agostini. 

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