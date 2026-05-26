Dopo il divorzio dal regista Paolo Virzì, con il quale ha avuto due figli, Jacopo e Anna, il cui parto è stato incluso nelle riprese del film Il nome del figlio, Micaela Ramazzotti ha incontrato Claudio Pallitto. "Ci siamo conosciuti sul set del mio film, Felicità. Era il 2022. Aveva mandato un self tape per una parte minuscola", aveva raccontato Micaela a Vanity Fair. Con il secondo matrimonio, Micaela si lascia alle spalle il periodo complesso segnato dalla lite accesa fra lei e Virzì, avvenuta in un ristorante a Roma nel giugno 2024. L'attrice aveva presentato una querela contro il regista per lesioni, poi ritirata in un secondo momento.