Per il giorno più importante hanno scelto il silenzio delle colline umbre e la discrezione di una cerimonia lontana dai riflettori. Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto oggi pronunceranno il loro sì in Umbria, circondati da pochi amici e familiari. Dopo aver annunciato il matrimonio durante un’intervista a "Verissimo", la coppia ha deciso di mantenere massimo riserbo sui dettagli delle nozze.