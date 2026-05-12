Venezia 80, Micaela Ramazzotti sul red carpet
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Per il giorno più importante hanno scelto il silenzio delle colline umbre e la discrezione di una cerimonia lontana dai riflettori. Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto oggi pronunceranno il loro sì in Umbria, circondati da pochi amici e familiari. Dopo aver annunciato il matrimonio durante un’intervista a "Verissimo", la coppia ha deciso di mantenere massimo riserbo sui dettagli delle nozze.
Secondo le indiscrezioni de "Il Messaggero", il matrimonio si celebra nell’Assisano, all’interno di un castello medievale immerso nel verde. Una scelta romantica e lontana dall’esposizione mediatica che accompagna spesso i matrimoni dei personaggi dello spettacolo.
Non è la prima volta che Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto scelgono l’Umbria come rifugio speciale della loro storia. Già nei mesi scorsi la coppia aveva trascorso alcuni giorni ad Assisi, condividendo sui social uno scatto davanti alla cattedrale di San Rufino.
Da quella vacanza romantica fino alle nozze, il passo è stato breve. Oggi le stesse atmosfere fanno da sfondo al matrimonio dell’attrice e del personal trainer, legati sentimentalmente dal 2023.
La cerimonia, secondo quanto trapelato, sarà volutamente raccolta. Pochissimi invitati, nessuna ostentazione e un’organizzazione costruita all’insegna dell’intimità.
Tra i dettagli che hanno incuriosito di più c’è il ruolo affidato a Francesca Fagnani. Sarà infatti la giornalista a officiare il matrimonio, un gesto che conferma il legame nato negli ultimi mesi tra lei e Micaela Ramazzotti.
Proprio durante l’intervista a "Belve", Fagnani aveva scherzato con l’attrice sulle future nozze con Claudio Pallitto, ricevendo una risposta ironica che faceva riferimento anche alle pratiche di divorzio con Paolo Virzì.
Ora, a poche settimane da quell’incontro televisivo, arriva il matrimonio vero. E ancora una volta l’Umbria si conferma meta amatissima dalle celebrità italiane: una terra capace di trasformare un evento mondano in qualcosa di molto più privato e autentico.
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