Nozze nel cuore dell'Umbria

Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto: tre abiti per il sì

Castello di Rosciano, pizzo, lustrini e seta: l'attrice ha celebrato il matrimonio all'insegna del romanticismo e circondata dagli amici

14 Mag 2026 - 13:35
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Il matrimonio di Micaela Ramazzotti © Instagram

Il matrimonio di Micaela Ramazzotti © Instagram

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati. I due attori, che avevano reso pubblica la loro relazione nel 2023, si sono giurati amore eterno al Castello di Rosciano, in Umbria, davanti ad amici e familiari. Per l'occasione la sposa ha scelto tre abiti diversi, uno per il pre-wedding party e due per il giorno del sì. A Vogue Italia, l'attrice ha spiegato la linea seguita per i look del matrimonio: "Nonostante la mia natura moderna volevo essere una sposa romantica per eccellenza". 

A officiare il rito è stata la giornalista Francesca Fagnani, amica della coppia, che ha pronunciato parole d'affetto per i due sposi.

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 Tra gli invitati alle nozze da sogno dell'ex moglie di Poalo Virzì anche Francesca Barra, Claudio Santamaria, Laura Chiatti, oltre ai cani della coppia: Arturo e Totò. Il debutto è arrivato al pre-wedding party, con un long dress in tono ghiaccio dal taglio principesco: bustier rigido senza spalline, gonna ampia e voluminosa, superficie tempestata di lustrini. Un abito scenografico che ha aperto ufficialmente il cambio look della sposa.

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L'abito per lo scambio delle promesse

 Per il rito, Micaela Ramazzotti ha puntato su una linea più sobria ma molto lavorata. Il corpetto avvitato dalla texture liscia, allacciato sul retro da intrecci a vista, è stato abbinato a una sopra-gonna in mikado di seta che lasciava intravedere una base di pizzo rebrodè. A completare il look, maniche lunghe, colletto alto e un velo lungo.

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Il terzo cambio per il ricevimento

 Per il party serale, l'attrice ha indossato un terzo abito dalla linea più fluida: gonna in cady di seta, corpetto in pizzo chantilly ricamato e spalline maxi morbide sulle spalle. 

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, le acrobazie hot al mare

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