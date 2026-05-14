Micaela Ramazzotti sposa Claudio Pallitto: tre abiti per il sì

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati. I due attori, che avevano reso pubblica la loro relazione nel 2023, si sono giurati amore eterno al Castello di Rosciano, in Umbria, davanti ad amici e familiari. Per l'occasione la sposa ha scelto tre abiti diversi, uno per il pre-wedding party e due per il giorno del sì. A Vogue Italia, l'attrice ha spiegato la linea seguita per i look del matrimonio: "Nonostante la mia natura moderna volevo essere una sposa romantica per eccellenza".