Massimo Boldi, le foto della sua carriera piena di successi
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Dopo poche ore, la notizia della caduta di Massimo Boldi a Forte dei Marmi ha fatto scattare la preoccupazione dei fan. Ora, però, a ridimensionare l'allarme è la figlia Micaela Boldi, che ha raccontato a "Chi" le condizioni del padre, ricostruendo quanto accaduto. "Papà sta bene", ha assicurato, spiegando soprattutto un dettaglio diverso rispetto alle prime notizie circolate: il comico non si trovava con alcuni amici, ma insieme all'altra figlia Manuela.
Secondo il racconto fatto da Micaela, Boldi stava passeggiando tranquillamente a Forte dei Marmi con Manuela quando è inciampato ed è caduto. Nell'impatto l'attore ha battuto il viso e la fuoriuscita di sangue dal naso ha suggerito di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari in ospedale, per precauzione. "Non era con amici ma stava con mia sorella Manuela, quindi papà si stava godendo le vacanze in famiglia con noi tutti a Forte dei Marmi", ha detto Micaela. Una precisazione che cambia in parte la ricostruzione arrivata nelle ore immediatamente successive all'incidente.
Le prime informazioni parlavano infatti di una caduta avvenuta nel pomeriggio del 13 agosto davanti al Caffè Principe, mentre Boldi si trovava con alcuni amici, e di un colpo alla testa. L'attore, 81 anni, era stato portato all'ospedale Versilia in codice giallo e successivamente trasferito a Livorno per ulteriori controlli. Già allora, comunque, le sue condizioni non erano state indicate come particolarmente preoccupanti.
Micaela ha voluto tranquillizzare tutti sullo stato di salute del padre. Secondo quanto riferisce, non ci sarebbe stata alcuna situazione di pericolo: il passaggio in ospedale è servito a verificare che la caduta non avesse provocato conseguenze e a effettuare gli accertamenti del caso. La famiglia mette così un punto alle ricostruzioni più allarmistiche: Massimo Boldi sta bene e può continuare a godersi le vacanze insieme alle figlie.
Boldi ha un legame molto stretto con Micaela, Manuela e Marta, le tre figlie avute dalla moglie Marisa Selo, scomparsa nel 2004. Ad aprile, ospiti insieme a "Verissimo", lo avevano definito "un bravo papà", raccontando un rapporto fatto di affetto e grande complicità. Micaela, la maggiore, aveva spiegato di aver assunto un ruolo più protettivo dopo la morte della madre, mentre Marta oggi vive con lui. Una vicinanza che emerge anche in questi giorni: al momento della caduta a Forte dei Marmi, infatti, Boldi stava passeggiando proprio con Manuela, mentre è stata Micaela a intervenire per rassicurare tutti sulle sue condizioni.
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