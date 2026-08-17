Secondo il racconto fatto da Micaela, Boldi stava passeggiando tranquillamente a Forte dei Marmi con Manuela quando è inciampato ed è caduto. Nell'impatto l'attore ha battuto il viso e la fuoriuscita di sangue dal naso ha suggerito di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari in ospedale, per precauzione. "Non era con amici ma stava con mia sorella Manuela, quindi papà si stava godendo le vacanze in famiglia con noi tutti a Forte dei Marmi", ha detto Micaela. Una precisazione che cambia in parte la ricostruzione arrivata nelle ore immediatamente successive all'incidente.