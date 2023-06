Il rapper ha spiegato il suo rapporto con la popolarità che ha avuto ripercussioni dirette sulla sua vita, come ad esempio sulle sue relazioni sentimentali. E mentre sono passati due anni dalla fine di quella storia ci sono ancora fan che ne parlano ancora. Per questo, ha spiegato che non vorrebbe mai più averne una che sia così tanto sotto gli occhi di tutti.

"Una bella cosa che non rifarò mai più" Nell'intervista Marracash ha spiegato i motivi per i quali preferirebbe che non si parlasse più della sua relazione con Elodie: "Anche quella è una bella cosa che non rifarò mai più. Perché poi anche lì non ti sganci mai più". E ha spiegato: "Ancora c’è gente che me ne scrive… Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia. Immagino anche a lei".

La pressione mediatica Il rapper siciliano, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, ha anche raccontato: "È stata anche una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco. Però, ecco, non fa per me tutto questo tam tam mediatico. Cioè il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. Boh, a me è un po' successo per caso. C’è gente che fantastiche e anche che esige, che vuole, che critica, che rompe. Cioè diventa veramente una storia in cui la gente dice la sua e diventa un po' complicato".