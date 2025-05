Lisa è una rapper, cantante, ballerina e attrice meglio conosciuta come membro del gruppo K-pop di fama mondiale Blackpink. Oltre al successo con la band al femminile, Lisa si è fatta un nome come artista solista. Nel 2023 LISA ha battuto tre “Guinness World Record” come artista K-pop con il maggior numero di follower su Instagram (attualmente 106 milioni di follower sulla piattaforma), ed è anche la prima vincitrice solista K-pop sia agli MTV Video Music Awards che agli MTV European Music Awards. Nel 2024, LISA ha lanciato la sua società di management, Lloud Co, nel tentativo di creare una piattaforma per mostrare la sua visione complessiva della musica e dell'intrattenimento che si spinge oltre i confini. In collaborazione con Lloud Co. e RCA Records, Lisa ha pubblicato il suo primo singolo da solista, “Rockstar”, prodotto da Ryan Tedder e Sam Homaee. In seguito, ha unito le forze con la cantautrice vincitrice di un Grammy Rosalía per pubblicare il suo secondo singolo, “New Woman”, seguito dal terzo singolo, “Moonlit Floor”. La prima anticipazione di “Moonlit Floor” è avvenuta durante il suo debutto da solista al Global Citizen Festival di New York e, dopo l'uscita ufficiale del brano, ha fatto una performance di grande impatto alla sfilata di Victoria's Secret. Oltre che per il suo dominio globale nella musica e per la sua impareggiabile presenza scenica, è nota per il suo senso della moda unico e per il suo stile di tendenza, che la rendono una forza di spicco nell'industria della moda mondiale. Lisa è apparsa sulla copertina dell'ambitissimo numero di settembre di ELLE Magazine nel 2024, Louis Vuitton l'ha annunciata come nuova ambassador della Maison e continua a essere il volto di Bulgari. Al di fuori della musica, la cantnate ha debuttato come attrice nel ruolo di Mook nella terza stagione della serie originale della HBO, “The White Lotus”. Il 28 febbraio ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto da solista, “Alter Ego”, che ha debuttato al numero sette della classifica Billboard 200 e al numero uno della classifica Billboard Top Album Sales. LISA ha debuttato da solista al Coachella in aprile, ricevendo critiche entusiastiche e mandando in visibilio il mondo del web.