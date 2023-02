Adam Levine di nuovo papà: terzo figlio con Behati Prinsloo dopo lo scandalo

Poco dopo l'annuncio dell'arrivo del terzo figlio scoppiò il caso della presunta storia extraconiugale: la modella Sumner Stroh pubblicò su TikTok le chat con il frontman dei Maroon 5, che non lasciavano spazio ad alcun dubbio. "Ho avuto una storia con un uomo sposato con una modella di Victoria’s Secret. Ero giovane, ingenua, e sento di essere stata sfruttata" ha raccontato la ragazza, mostrando i messaggi condivisi con la star della musica. Uno in particolare: dopo qualche mese in cui i due non si sono frequentati, le avrebbe scritto per annunciare che sarebbe diventato di nuovo papà, esprimendole un desiderio: "Sto per avere un bambino. Se è maschio vorrei chiamarlo Sumner. Per te va bene? Sono serissimo".

LA DIFESA

A scandalo scoppiato, Adam Levine ruppe il silenzio facendo far chiarezza sulla vicenda, ammettendo sui social: "Sono stato avventato a parlare con chiunque non fosse mia moglie in qualsiasi modalità di flirt. Non ho avuto una relazione, ma comunque ho superato i limiti in un periodo della mia vita di cui mi pento". Assumendosi la responsabilità dell'accaduto, aggiunse: "Mia moglie e i miei figli sono l'unica cosa che conta per me al mondo. Il mio più grande errore è stato essere abbastanza stupido e naive nel mettere a rischio l'unica cosa che conta davvero per me. Non lo farò mai più. Me ne assumo la completa responsabilità. Lo supererò. Lo supereremo insieme".