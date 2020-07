Il bassista dei Maroon 5 Mickey Madden arrestato per violenza domestica

Mickey Madden, bassista dei Maroon 5 è stato arrestato a Los Angeles a seguito di un'accusa di violenza domestica. Il musicista, 41 anni, non è sposato e l'identità della presunta vittima non è stata rivelata, ma secondo il codice penale della California Madden è stato accusato di "aver commesso intenzionalmente un infortunio traumatico a un coniuge o convivente", come riferisce il sito Page Six.