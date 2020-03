Mariah Carey compie 50 anni: festa per l'ultima delle grandi dive del pop

Mariah Carey compie 50 anni: guarda le foto più belle della sua carriera IPA 1 di 39 IPA 2 di 39 IPA 3 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 10 di 39 IPA 11 di 39 IPA 12 di 39 IPA 13 di 39 IPA 14 di 39 IPA 15 di 39 IPA 16 di 39 IPA 17 di 39 IPA 18 di 39 IPA 19 di 39 IPA 20 di 39 IPA 21 di 39 IPA 22 di 39 IPA 23 di 39 IPA 24 di 39 IPA 25 di 39 IPA 26 di 39 IPA 27 di 39 IPA 28 di 39 IPA 29 di 39 IPA 30 di 39 IPA 31 di 39 IPA 32 di 39 IPA 33 di 39 IPA 34 di 39 IPA 35 di 39 IPA 36 di 39 IPA 37 di 39 IPA 38 di 39 IPA 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' stata la prima artista in assoluto a piazzare un singolo al numero uno in classifica in quattro decenni differenti, a dimostrazione che la sua stella, pur tra cambiamenti di immagine e di stile, non si è mai offuscata. Da "Music Box", l'album che nel 1993 la trasformò da cantante di successo a numero uno assoluta, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Resta però il fatto che Mariah ha venduto 200 milioni di album, ed è stata a lungo l'artista con il maggior numero di settimane (16) al primo posto negli Stati Uniti con un singolo, "One Sweet Day". In assoluto è stata la cantante con più dischi venduti negli anni 90, con 21 hit certificate. Ma, ben al di là di quanto accaduto in quel decennio per lei sfolgorante, la sua stella ha continuato a brillare sino a oggi, spazzando via le malelingue che mettevano il suo successo in stretta correlazione con il matrimonio con il numero uno della Sony, Tommy Mottola, durato dal 1993 al 1997.

Finita quella relazione Mariah ha cambiato percorso e anche modo di presentarsi, con un look sempre meno castigato e provocante, e con atteggiamenti da diva assoluta, come l'anno di nascita nascosto con attenzione certosina, i tacchi alti sempre e comunque, anche in palestra, a "correggere" una statura minuta, ma anche la richiesta di avere una sua canzone quando entra in un ristorante, a mo' di marcia trionfale, o sei umidificatori nella stanza d'albergo. Ma nel ritratto della diva rientra anche la rivalità feroce con altre stelle, nel suo caso quella, soprattutto nei primi anni 2000, con Jennifer Lopez.

Capricci perdonabilissimi anche perché fatti sempre in tono non arrogante. E perché comunque contorno di una solidità artistica indiscussa. A partire dalla vocalità, che ha fatto da punto di riferimento per generazioni di cantanti, per arrivare alle canzoni. Tra queste "All I Want For Christmas Is You" è diventata il suo brano simbolo. Un pezzo moderno (pubblicato nel 1994) nell'album "Merry Christmas") entrato a buon diritto nel novero dei classici natalizi, la hit natalizia più venduta della storia, capace di andare al primo posto in classifica, lo scorso dicembre, 25 anni dopo la sua uscita.

