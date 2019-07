Mariah Carey: "Ho fatto sesso solo con cinque uomini nella mia vita..."

"Non ho avuto tante relazioni, ma molto variegate... Comparata con la maggior parte delle mie colleghe del settore sono un po' puritana e pudica”, ha detto la cantante di "Always Be My Baby", aggiungendo di preferire i partner più giovani di lei. Mariah, che da qualche tempo frequenta il suo ex ballerino Bryan Tanaka, 36 anni, ha anche raccontato del suo matrimonio "tossico", quello con il produttore musicale Tommy Mottola, durato dal 1993 al 1998, dopo anni di una relazione molto turbolenta. Tommy aveva 20 anni più di lei e come rivela la stessa Carey: "Aveva un grande controllo sulla mia vita. Era molto più grande di me e aveva molto potere e voleva che restassi lontana dalla maggior parte della gente, mi sembrava di essere sotto sequestro".



Un anno dopo il loro divorzio, Mariah ha iniziato una relazione con Luis Miguel che si è conclusa nel 2001. Poi nel 2008 ha trovato di nuovo l'amore con il conduttore televisivo, attore e comico Nick Cannon, da cui ha avuto due gemelli e da cui si è separata nel 2016.