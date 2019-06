Le accuse più pesanti arrivano dalla sua ex assistente Lianna Shakhnazaryan, che l'avrebbe anche filmata in segreto mentre faceva acquisti. Sulle ricevute della sua carta di credito sarebbero stati addebitati numerosi trattamenti cosmetici, tra cui procedure rassodanti e di congelamento del grasso in eccesso. Una fattura di quasi 30mila euro includeva interventi chirurgici di riempimento con silicone per i glutei, trattamenti LipoFreeze per il seno e procedure all'ultrasuono per il collo e la mascella. E poi quasi 7mila euro per la radiofrequenza alle cosce e acquisti da Gucci, Dolce & Gabbana e Luois Vuitton per un totale di quasi 100mila euro. Per non parlare dei viaggi con soggiorni in lussuosissimi hotel, come ad Aspen nel 2016, dove la cantante alloggò in un appartamento a 5 stanze da 20 milioni di euro con i figli e con la stessa assistente. Durante quel viaggio avrebbe usato la carta di credito della Shakhnazaryan per circa 200mila euro.



"Mariah non ha mai voluto che le persone sapessero dei suoi acquisti o interventi chirurgici così li avrebbe addebitati sulle carte della Shakhnazaryan e dell'ex manager Stella Bulochnikov", ha dichiarato un insider. "Lei ha una sua carta, ma il suo team gestionale le ha permesso di averne solo una a causa delle sua spese eccessive...".



La star, 49 anni, che nega tutto, è quindi ora alle prese con una vera a propria battaglia legale in tribunale, per difendersi dalle accuse di Lianna Shakhnazaryan, 36 anni, la quale sostiene anche di aver subito violenze razziali da parte del cantante, attualmente in tournée in Europa. La Shakhnazaryan sostiene inoltre che la Carey le avrebbe più volte chiesto di effettuare alcuni degli acquisti a suo nome promettendole il rimborso. Mai ottenuto, naturalmente!