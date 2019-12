Mariah Carey in vetta alla classifica con "All I want for Christmas is you"

E' un classico di Natale, che ha avuto un successo planetario. Ma 25 anni dopo " All I want for Christmas is you " conquista le classifiche. "Ce l'abbiamo fatta", ha cinguettato su Twitter Mariah Carey con diversi emoji. Un quarto di secolo dopo, infatti, ottiene la numero uno nella classifica Billboard dei singoli negli Stati Uniti.

Quando Mariah Carey pubblicò il successo globale nel 1994 come parte del suo album "Merry Christmas", le regole di Billboard all'epoca non gli consentirono di competere sulla classifica Hot 100, perché la hit non era disponibile in commercio come singolo.



Regola cambiata nel dicembre 1998, quando anche i pezzi contenuti in un album sono stati accolti nella lista dei brani più ascoltati degli Stati Uniti. La Carey entra dunque nel Guiness dei Primati come artista con il maggior numero di settimane in vetta alla Hot 100 Chart di Billboard e con il maggior numero di hit alla numero uno.



