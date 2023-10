Madonna: "Viva per miracolo, dall'aldilà mia madre ha detto che non era il mio momento"

"Meno di quattro mesi fa mi trovavo in un letto d’ospedale. Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un ca*** di miracolo. Mia madre mi ha detto: 'Ragazza, non è venuto il tuo momento", ha raccontato riferendosi all'infezione batterica che l'ha quasi uccisa a fine giugno .

Madonna: "In ospedale ho pensato a mia madre" Parlando del suo ricovero in ospedale, che ha tenuto con il fiato sospeso i fan di tutto il mondo, ha rivelato: “Ho avuto questo strano pensiero. All'improvviso ho provato compassione per mia madre, non per il fatto che sia morta, ma per quanto sola deve essersi sentita mentre era in ospedale, sapendo che non sarebbe sopravvissuta".

Le news sulla morte di Madonna e il ritorno a casa: "Viva per miracolo, mia madre mi ha parlato dall'aldilà" Sarebbe stata proprio la madre, dall'aldilà, a dirle che ce l'avrebbe fatta a tornare a casa: "Meno di quattro mesi fa mi trovavo in un letto d’ospedale: ero priva di sensi e la gente pensava che avrei potuto non farcela. Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un cazzo di miracolo. Mia madre, che Dio la benedica, deve aver vegliato su di me. Mi ha detto: Ragazza, non è anche venuto il tuo momento".

"Mi è stata data una seconda possibilità" Madonna è stata salvata grazie a un'iniezione di Narcan e per lei è stato come nascere una seconda volta, anche se i problemi non sono finiti: "A me è stata data un'altra possibilità, quindi ne sono molto grata. Devo dirvi che in questo momento non mi sento molto bene, ma non posso lamentarmi, perché sono viva. Grazie a Dio per i miei figli e per tutto il vostro amore e sostegno".