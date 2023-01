Madonna, il biopic sulla star è stato cancellato

Il film biografico in cantiere per la Universal sarebbe stato archiviato dopo che la cantante ha annunciato il suo tour mondiale

In cantiere per conto della Universal il biopic sulla vita e carriera di Miss Ciccone, che avrebbe lei stesso diretta da una sceneggiatura che aveva iniziato a scrivere con il premio Oscar Diablo Cody ("Juno"). La decisione arriva dopo l'annuncio del Celebration Tour in partenza il prossimo 15 luglio che toccherà 35 città, tra cui Milano.

IL PROGETTO INIZIALE "Voglio parlare di questo incredibile viaggio in cui la vita mi ha portato come artista, musicista, ballerina ed essere umano nel tentativo di farsi strada in questo mondo. Il focus di questo film sarà sempre la musica. La musica mi fa andare avanti e l'arte mi tiene viva", aveva spiegato Madonna nel 2020 su Instagram, regalando alcune clip delle sue sessioni di sceneggiatura sul divano. Quell'annuncio era arrivato tre anni dopo che un progetto sugli inizi della carriera della popstar aveva suscitato l'ira della cantante. "Blond Ambition", una sceneggiatura sugli inizi della carriera di Madonna a New York, era stata infatti acquistata dalla Universal nell'aprile 2017. "Perché gli Universal Studios avrebbero voluto fare un film su di me basato su una sceneggiatura fatta tutta di bugie?", aveva protestato la cantante di "Like a Virgin".

IL MOTIVO DELLA CANCELLAZIONE Come riportato da Variety, fonti vicine a Madonna hanno puntualizzato che al momento il suo obiettivo principale è il tour: la serie di concerti di fatto le impedirebbe di lavorare al film per il prossimo anno e mezzo. Voci riportate dalla "bibbia dello spettacolo" parlano anche delle difficoltà riscontrate nel mandare in porto il biopic. E da qui invece sarebbe nata la decisione di andare in tour. Secondo Variety la cantante non ha comunque archiviato definitivamente l’idea di realizzarlo.

Leggi Anche Dalla musica al cinema: Madonna pronta a dirigere un biopic sulla sua vita

IL RUOLO DELLA STAR NEL FILM Durante il 2022, Variety aveva svelato che la star di "Ozark" e "Inventing Anna" e tre volte vincitrice di un Emmy, Julia Garner, era stata scelta da Madonna per interpretarla. Questo dopo una serie di complessi provini tesi a dimostrare la capacità delle attrici di muoversi sul palcoscenico con la stessa presenza scenica e la voce di Madonna. La Garner avrebbe sbaragliato la concorrenza di Florence Pugh di "Piccole Donne", Alexa Demie di "Euphoria" e Odessa Young.