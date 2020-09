Dalla musica al cinema: Madonna pronta a dirigere un biopic sulla sua vita

Nei suoi 40 anni di carriera Madonna ha fatto la storia della musica e non solo, ma le sfide non sono ancora finite per lei. La popstar ha infatti annunciato il suo nuovo progetto: scriverà e dirigerà un'autobiografia. "Ci sono tante storie non dette e chi meglio di me può raccontarle?", ha fatto sapere la popstar attraverso un comunicato

Del progetto faranno parte anche la sceneggiatrice Diablo Cody (vincitrice di un Oscar per "Juno"), la produttrice Amy Pascal e la Universal. Su Instagram Madonna sta condividendo la nuova avventura, regalando quotidianamente alcune clip delle sue sessioni di sceneggiatura sul divano.

"La musica mi fa andare avanti" - "Voglio parlare di questo incredibile viaggio in cui la vita mi ha portato come artista, musicista, ballerina ed essere umano nel tentativo di farsi strada in questo mondo. Il focus di questo film sarà sempre la musica. La musica mi fa andare avanti e l'arte mi tiene viva", ha spiegato.

"Voglio la mia visione e la mia voce" - La regia affidata a Madonna rompe lo schema sin qui usato a Hollywood. In "Bohemian Rhapsody" sui Queen o in "Rocketman" su Elton John, le star hanno partecipato solo come consulenti. La popstar ha però dichiarato che per lei "è essenziale condividere le montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione".

Madonna al lavoro sul film autobiografico Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

La biografia non autorizzata - L'annuncio di un biopic arriva tre anni dopo che un progetto sugli inizi della carriera di Madonna ha suscitato l'ira della cantante. "Blond Ambition", una sceneggiatura sugli inizi della carriera di Madonna a New York City, è stata infatti acquistata da Universal nell'aprile 2017.

"Perché gli Universal Studios avrebbero voluto fare un film su di me basato su una sceneggiatura fatta tutta di bugie? Nessuno sa cosa so e cosa ho visto. Solo io posso raccontare la mia storia. Chiunque ci provi e' un ciarlatano e uno sciocco", ha messo in chiaro Madonna.

Carriera nel cinema - Nella sua lunga carriera ha anche lavorato come attrice in diversi film, tra cui "Cercasi Susan disperatamente", "Ragazze vincenti" ed "Evita" (Golden Globe come migliore attrice). Come regista, invece, ha già diretto due film: "Sacro e profano" (2008) e "W.E. - Edward e Wallis" (2011)".

Ti potrebbe interessare: