Coronavirus, Madonna censurata da Instagram: "Il vaccino c'è ma lo nascondono"

Censurata da Instagram dopo aver condiviso un video su una teoria cospirazionista legata al coronavirus. E’ accaduto a Madonna , ora nella bufera per aver postato un filmato in cui la dottoressa Stella Immanuel afferma di aver curato centinaia di pazienti affetti dal virus con l’idrossiclorochina e per aver scritto, secondo quanto riporta la Bbc, che un vaccino per il Covid-19, c’è, ma stato nascosto per "lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi”.

Instagram ha, dunque, oscurato il video scrivendo "Informazioni false”. Il filmato è poi stato rimosso dalla pagina della cantante, ma non prima che gli utenti facessero in tempo a criticarla duramente. Tra questi anche Annie Lennox, ex voce degli Eurythmics, che ha scritto: "Questa è una vera follia. Non riesco a credere che tu stia sostenendo questi pericolosi ciarlatani. Spero che il tuo profilo sia stato hackerato e che ti spiegherai meglio”.

Lo stesso video, già precedentemente rimosso e segnalato come disinformazione da Facebook e Twitter, era stato pubblicato da Donald Trump Jr (che, per questo motivo, era stato bloccato da Twitter per 12 ore).

Non è la prima volta che Madonna fa dichiarazioni controverse sul coronavirus. A marzo, ha pubblicato un video in cui sosteneva che il coronavirus sarebbe stato "il grande equalizzatore" tra classi sociali. Due mesi dopo, ha rivelato di essere risultata positiva agli anticorpi da Covid-19.