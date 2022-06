Julia Garner come Madonna, è lei l'attrice che interpreterà la popstar

Secondo la bibbia dello spettacolo americano " Variety ", infatti, Julia Garner di " Inventing Anna " sarebbe stata scelta per il famoso ruolo. La 28enne è emersa come favorita tra le decine di candidate al progetto che Luisa Veronica Ciccone ha definito "una corsa sulle montagne russe".

Il film è una produzione al femminile che seguirà i primi passi di un'artista spesso controversa e capace di reinventarsi continuamente. Per Madonna si tratterà del terzo film da regista dopo la "dramedy" ambientata a Londra "Filth and Wisdom" del 2008 e "W-E" sulla love story tra Wallis Simpson e Edoardo VIII del 2012.

La Garner, nota al pubblico della tv in streaming per aver recitato negli "Americans" e poi nelle quattro stagioni degli "Ozark" e in "Inventing Anna", sarebbe arrivata in finale in una serie di complessi provini tesi a dimostrare la capacità delle attrici di muoversi sul palcoscenico con la stessa presenza scenica e la voce di Madonna.

Tra le altre attrici in corsa, Variety cita Florence Pugh di "Piccole Donne", Alexa Demie di "Euphoria" e Odessa Young, mentre sono circolati anche i nomi delle cantanti Bebe Rexha e Sky Ferreira.

Il film non è il primo messo in cantiere sulla vita di Madonna: la stessa cantante impallinò un altro progetto, "Blond Ambition" con la sceneggiatura di Elyse Hollander i cui meriti erano stati esaltati nella Black List 2016 dei copioni mai realizzati.

L'anno dopo la "Material Girl" aveva spiegato che "solo lei" poteva raccontare la sua storia: "Chiunque altro ci provi è un folle e un ciarlatano. Ci saranno molte storie mai raccontate, e chi è in migliori condizioni di raccontarle se non io?".

