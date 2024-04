Mace (pseudonimo di Simone Benussi) ha lavorato negli anni con Blanco, Salmo, Ghali, Fabri Fibra, Guè, Marracash, Venerus. Dopo l'esordio solista nel 2021 con Obe che conteneva il singolo cult "La canzone nostra", ha pubblicato e disco strumentale Oltre nel 2022, un viaggio fra psichedelia, contemplazione ed elettronica.

La creazione dell'album: gli artisti insieme per giorni

L'album è nato in un casolare in campagna in Toscana. Mace è partito dall’intuizione per processare in un secondo momento tutto il materiale raccolto, arricchendolo di squarci sonori, forti contrasti e frammenti di psichedelia per immergere l’ascoltatore in un territorio straniante e irreale. Il produttore racconta come è nato l'album e le interazioni tra musicisti: “Volevo approcciarmi a un disco totalizzante, che nascesse dal contatto, non da tanti mattoncini separati. È una modalità molto diversa rispetto a quella che è in voga oggi: non singole session, ma periodi di vita vissuta insieme 24 ore al giorno per diversi giorni, nei colori delle campagne toscane, condividendo praticamente tutto, come un collettivo degli anni ‘70. In particolare avevo in mente i Funkadelic e il rock psichedelico, ma spesso non davo alcuna indicazione precisa: volevo che la musica si materializzasse, e noi fossimo semplicemente delle antenne, pronte a canalizzarla. Tante delle idee in Maya sono apparse così, dall’interazione tra i musicisti più talentuosi che conosco, all’interno di una stanza piena di strumenti musicali: sintetizzatori, strumenti indiani, fiati, arpe, chitarre, percussioni africane… ci sembrava di essere sul palco dei Pink Floyd a Pompei!”. Un itinerario psichedelico che prenderà forma attraverso un’esperienza extracorporea che condurrà lo spettatore in un viaggio attraverso "Obe", "Oltre" e il suo nuovo album il 18 ottobre, quando Mace terrà il suo primo concerto al Forum di Milano.