Mace ci porta "Oltre", un viaggio fra psichedelia, contemplazione ed elettronica

E invece ha deciso di compiere una diversa tappa del suo percorso artistico. Il suo ritorno è con "Oltre" , un disco interamente strumentale con al centro il tema del viaggio. "Dopo il successo di Obe mi sono preso la libertà di esplorare un approccio diverso, con l'obiettivo di mettere al centro Immaginazione e Sinestesia in un modo che solo la musica strumentale è in grado fare", racconta.

Come per "Obe", il concept del viaggio è da intendersi

nel suo potere trasformativo, il superamento dei propri confini

: territoriali, fisici, sensoriali. Il nuovo disco è un invito ad andare oltre le proprie percezioni, le proprie paure e limiti, il proprio corpo e l’idea che si ha di sé stessi. "Pur essendo denso di ritmo ed energia, 'Oltre' è la fotografia del profondo viaggio interiore, spesso guidato da esplorazioni psichedeliche e da una contemplazione romantica della natura e della sua stessa coscienza" ha spiegato Mace.

Ufficio stampa

Così "Oltre" è un’esplorazione in cui convivono tre diverse spiriti: psichedelico, contemplativo e un’anima più elettronica,

un disco dalle molteplici influenze e contaminazioni in cui echeggiano esperienze, viaggi e suggestioni

vissuti dal producer in prima persona e che quest’ultimo trasforma in musica con l’eleganza e la grande sensibilità diventate fin dalle prime produzioni il suo tratto distintivo. Tutto prende il via dal brano "Breakthrough Suite", una specie di ponte sonoro tra il precedente disco e questo: "L’architrave del disco è la prima traccia, una suite psichedelica di 20 minuti in continuo mutamento che esplora diversi strati di realtà, il cortometraggio tradotto in musica che descrive una Out Of Body Experience attraverso decine di strumenti e impressioni sonore: dal sitar indiano all’arpa, dal violino ai synth modulari".

Le 11 tracce sono il diario irrazionale dei viaggi psichedelici e spirituali dell’artista tra mente, natura e inconscio. Come uno psiconauta, Mace ricerca per se stesso, e chi lo ascolta, le chiavi per accedere a dimensioni inedite: "E' un

labirinto sonoro sospeso dove perdersi a occhi chiusi e con lo spirito aperto

. Un luogo altro che a volte è quiete, a volte è impeto, come la natura".

Intanto prosegue il suo "OBE Live – An Out Of Body Experience". Ecco le prossime date:

28 MAGGIO - BOLOGNA - ESTRAGON OBE LIVE

18 GIUGNO - PALERMO - STADIO RENZO BARBERA DJ SET

25 GIUGNO - LIDO DI CAMAIORE – LA PRIMA ESTATE DJ SET

26 GIUGNO - MILANO PARCO SEMPIONE – PARTY LIKE A DEEJAY DJ SET

08 LUGLIO - BOLOGNA – RBT LAB – NOVA DJ SET

15 LUGLIO - L'AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL DJ SET

16 LUGLIO - CATANIA – MERCATI GENERALI DJ SET

22 LUGLIO - CASSANO MAGNAGO – WOODOO FESTIVAL DJ SET

29 LUGLIO - ASSISI – RIVEROCK FESTIVAL DJ SET

08 AGOSTO - GALLIPOLI – SEI FESTIVAL – PARCO GONDAR DJ SET

12 AGOSTO - LAMEZIA TERME – COLOR FEST DJ SET

15 AGOSTO - LOCOROTONDO – LOCUS FESTIVAL 2022 DJ SET

10 SETTEMBRE - FIRENZE – DECIBEL FESTIVAL DJ SET