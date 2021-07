Mace fa ripartire Milano con un concerto dal tramonto all'alba sul tetto della Galleria

ll concerto sarà un percorso dal tramonto all’alba e vedrà alternarsi diversi ospiti su tre scenografie allestite in una location straordinaria, in un'esperienza di musica, luci e set ideati dal live media designer Stefano Polli.

Ad affiancare Mace vi saranno: Gemitaiz, Rkomi, Colapesce, Venerus, Joan Thiele che, insieme ai musicisti Rodrigo D'Erasmo, Enrico Gabrielli e Danny Bronzini, contribuiranno a creare uno show irripetibile. Per registrare lo spettacolo, che ha richiesto continui cambi di set e scenari, è stato necessario l’impiego di una troupe di 50 persone, un altro importante segnale di ripartenza per la città di Milano, capitale dell’industria musicale, per l'Italia e per l’intero settore, in ginocchio da un anno e mezzo. MACE X MILANO è un evento prodotto da Artist First con il patrocinio del Comune di Milano e verrà diffuso gratuitamente attraverso YouTube, senza alcuna monetizzazione.