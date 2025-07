Lutto per Stash dei The Kolors, la notizia durante il tour estivo

Nonostante il dolore per la perdita di nonno Domenico Stash e The Kolors proseguono la tournée in giro per l’Italia e si esibiranno nei prossimi giorni a Firenze, Este e L’Aquila, tra concerti e festival musicali portando sul palco i loro successi dall'ultimo singolo "Pronto come va", che ha raggiunto la prima posizione della classifica radio al successo "Tu con chi fai l'amore" in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.