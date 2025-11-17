"La chitarra nella roccia": il live di Lucio Corsi che unisce musica e cinema

Le 21 tracce del disco attraversano tutta la carriera di Lucio Corsi: dai brani più amati del suo repertorio fino ai pezzi dell'ultimo album "Volevo essere un duro", certificato disco d'oro. Dentro ci sono canzoni che hanno segnato il suo cammino e piccoli momenti di intimità che diventano racconto. Non mancano "Canzone senza musica - Gli alberi", intermezzo parlato che l'artista recita in ogni suo concerto, e una preziosa versione di "Maremma amara", canto popolare toscano registrato in esclusiva per il disco. È un omaggio alle radici, un abbraccio alla sua terra e alla memoria di chi la vive e la canta.