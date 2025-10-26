Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Un anno di successi

Lucio Corsi tra cinema e musica: "Tengo i piedi per terra grazie agli amici e la Maremma"

Il cantautore presenta alla Festa di Roma con il film-concerto "La chitarra nella Roccia"

26 Ott 2025 - 10:05
© IPA

© IPA

Lucio Corsi ha presentato alla Festa del cinema di Roma il suo concert movie La Chitarra Nella Roccia, che racconta il live messo in scena nell'abbazia cistercense di San Galgano a Chiusdino (Siena). Per il cantautore è un anno ricco di successi dopo il secondo posto al Festival di Sanremo e l'Eurovision: "Tengo i piedi per terra grazie agli amici e la Maremma".

Leggi anche

Lucio Corsi trionfa alle Targhe Tenco: premiato per miglior album e miglior canzone

Lucio Corsi chiude il tour con un bagno di folla all'Ippodromo: ora l'Europa e i palazzetti

Come è nato il progetto

 "Fare un concerto in quel luogo magico era un sogno che avevamo da tanto tempo. E' un'abbazia senza tetto che appare così, come se fosse cresciuta in mezzo agli alberi, come se fosse uno degli alberi in mezzo ai campi. Io mi ricordo di San Galgano fin da bambino, i miei genitori mi ci portavano spesso e negli anni mi è venuta voglia, cioè ho iniziato a immaginarci dentro un palcoscenico. Questo era l'anno giusto per cercare di realizzare questa idea", spiega Corsi.

Il flim-concerto

 Il film, prodotto da Sugar e diretto da Tommaso Ottomano, amico fraterno, compagno di band e co-autore di Corsi, sarà nelle sale The Space Cinema il 3, 4 e 5 novembre. Arriverà anche un disco live in uscita il 14 novembre.

Un anno di successi

 Questo è un nuovo traguardo raggiunto dal cantautore toscano, in un anno che gli ha regalato anche la grande popolarità televisiva con il secondo posto a Sanremo e la partecipazione all'Eurovision. "Sanremo è stata una sorpresa per come sia andato bene - commenta Corsi -. In questi mesi è cresciuto il numero delle date, qualcosa che sognavo da sempre. Suono con gli stessi ragazzi da una vita, passo le giornate con Tommaso e altri amici con cui trascorro le giornate da sempre, continuiamo a fare le cose che amiamo, le canzoni".

Gli amici di Corsi

 Il cantautore ha avuto "la fortuna di avere accanto a me sempre tanti amici importanti trovati tutti in provincia, in Maremma, tutti con la passione della musica. Siamo cresciuti insieme, ci teniamo a vicenda con i piedi per terra e questa è una gran cosa". Poi nonostante sia passato anche attraverso situazioni importanti, come Sanremo e l'Eurovision, "anche la Maremma mi insegna a rimanere con i piedi piantati a terra. La casa dove sono nato è circondata da alberi, che sbirciano il panorama intorno, vanno in alto, ma rimanendo piantati dove sono nati. E' una cosa che trovo poetica e anche di insegnamento. La mia terra e le amicizie hanno fatto sì che rimanessimo concentrati sulle cose che reputiamo davvero importanti che sono la musica, le canzoni e la sincerità tra di noi".

Ti potrebbe interessare

lucio corsi
musica
cinema

Sullo stesso tema