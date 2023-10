Lourdes Leon nel suo nuovo video si presenta come mamma (Madonna) l'ha fatta

E per la clip del suo nuovo singolo, " Spelling ", si mette completamente a nudo. Un brano dance dal tempo cadenzato accompagnato da un video decisamente particolare: Lourdes, si libra nell'aria in una foresta avvolta dalla nebbia con un abito nero voluminoso, i suoi occhi sono bianchi come il latte prima di esplodere in una nuvola di pipistrelli in volo. Ogni riferimento al video di "Frozen" di Madonna è... puramente voluto.

Che Lourdes Leon Ciccone da mamma avesse preso non solo l'inclinazione artistica ma anche un certo gusto nel voler provocare e fare del proprio corpo un forte elemento espressivo, lo si era già capito da tempo, a partire da alcune sue uscite pubbliche, soprattutto in caso di sfilate, dove non aveva lesinato sulle trasparenze. L'uscita del video di "Spelling" non fa che confermare la cosa.

Lourdes Leon in "Spelling" omaggia Madonna Il video di "Spelling", al di là del mettersi a nudo della sua protagonista, è interessante soprattutto per come collega Lourdes Leon a sua madre. E' infatti un esplicito omaggio al video di "Frozen", uno dei brani più celebri di Madonna contenuto nel capolavoro del 1998 "Ray of Light". "Questo pezzo è molto speciale - ha scritto Lourdes Leon in un post Instagram lanciando il video -. E' un omaggio all'opera d'arte senza tempo di mia madre 'Frozen'. Quel pezzo è comparso innumerevoli volte nella mia vita, collegando noi due. Non sarei nulla senza la donna che mi ha messo al mondo. La venero e spero che questo si traduca".