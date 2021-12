Lourdes Leon segue le orme di Madonna: sexy ed esagerata per "Paper"

In casa Ciccone la sfida a luci rosse tra mamma Madonna e la figlia Lourdes Leon (detta Lola) è ormai aperta. Dopo gli scatti da censura della popstar ( cancellati da Instagram perché giudicati troppo osè ), la 25enne ha risposto con uno shooting ad altissimo tasso erotico. Lola si è messa in posa per il magazine "Paper" in versione pin-up degli Anni Novanta tra tacchi vertiginosi e micro-bikini di lurex.

D'altra parte Lourdes Leon ha imparato dalla mamma a gestire eccessi e provocazioni, che padroneggia da vera esperta. "Devi essere hot, ma non troppo. Essere vergine e pu***a allo stesso tempo. Le persone attaccano un sacco di etichette sulle donne, in base alla loro immagine e quanto appaiano sensuali", ha dichiarato Lola al magazine.

La 25enne è una delle modelle più richieste del momento ed è attivissima sui social, due mondi che vanno spesso a braccetto. Lola è consapevole che tiktoker e influencer hanno cambiato radicalmente il mondo della moda, non sempre in positivo.

"A causa dei trend social ci sono moltissime ripetizioni, come se tutti si copiassero a vicenda. Penso che anche questo si possa chiamare moda", ha ammesso. "Non so se si possa tornare indietro, ma penso serva un cambiamento che sia basato sugli individui: come scelgono di vestirsi e vivere le loro vite. Se continuiamo a seguire gli algoritmi per sapere cos'è di moda, il fashion non sarà mai originale".

