Lourdes Leon in latex, audace e aggressiva come mamma Madonna

Tale madre, tale figlia. Da mamma Madonna Lourdes Leon Ciccone, 25 anni, ha ereditato sicuramente audacia e sfrontatezza, oltre ad una buona dose di spavalderia sexy nel mostrare il proprio corpo. E negli ultimi scatti condivisi sui social la bella e prosperosa figlia della popstar, in body di latex trasparente e tacchi a spillo, posa in tutta la sua prorompente sensualità.

Con un look osè a metà tra il fetish e Halloween Lourdes Leon conferma il suo mood anticonformista, che l'ha resa una delle modelle più ambite del fashion world.

Da perfetta dark lady dominatrice la giovane figlia di Madonna ostenta le sue curve con una fierezza che la rende unica.

Dall'inizio della sua carriera la modella si è fatta portavoce di messaggi inclusivi, ma soprattutto contro tutti gli stereotipi di bellezza e le etichette. Non ha esitato a mostrare con orgoglio ascelle e gambe non depilate e nemmeno a mostrarsi senza veli in una performance che simulava un'orgia. Mamma Madonna no può che esserne fiera.