A New York si è tenuta la prima del Victoria’s Secret World Tour e sul red carpet la 26enne ha azzardato un nude look con tanto di tanga e copricapezzoli in bella vista.

Lourdes Ciccone al Manhattan Center era in ottima compagnia. Con lei in passerella c'erano infatti top model come Adriana Lima e Naomi Campbell. Ma a rubare la scena, con il suo abito che non lasciava spazio all'immaginazione, ci ha pensato la figlia di Madonna che dalla mamma ha preso tutto il carattere trasgressivo. D'altronde in questi anni la ragazza ha abituato i fan con mise sempre sexy, tra bondage e abiti-lingerie.