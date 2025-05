Nuovo album per Lorde: scattato il conto alla rovescia per "Virgin"

Prima è stata l'apparizione al Coachella dove ha duettato con Charli XCX, poi il singolo "What Was That". Adesso Lorde ha completato il suo ritorno annunciando ufficialmente il suo nuovo album in studio, intitolato "Virgin" e in uscita in tutto il mondo il 27 giugno. Si tratta del primo disco della superstar neozelandese da quattro anni a questa parte e promette di essere un’evoluzione coraggiosa per Lorde, dal punto di vista sonoro e dello storytelling.