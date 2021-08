Dopo il primo singolo "Solar Power", Lorde ha proseguito il suo viaggio tra i colori caldi e neutri di Madre Natura con "Mood Ring". Nel video che accompagna il brano la paladina dell'ambiente ha sorpreso i fan con un cambio look drastico: ha infatti abbandonato la chioma gotica in favore di un biondo platino, in linea con la sua svolta "solare".

Parlando del disco, l'artista ha spiegato: "Durante la registrazione di ho tratto ispirazione dalla cultura musicale degli anni '60 e da quella del Flower Child. Volevo comprendere meglio la vita in una comune, l'allontanamento dalla società e il ripartire da zero. Ho pensato a questo durante la scrittura di questo mio nuovo disco".

Le ricerche l'hanno portata anche ad avvicinarsi alla cultura new age: "Un parallelo tra la cultura di allora e quella di oggi riguarda la nostra idea di benessere e quella di spiritualità. Per esempio, mangiare secondo una dieta vegana macrobiotica oppure bruciare la salvia, conservare i cristalli, leggere i tarocchi e il proprio oroscopo…tutte cose in cui ci si cimentava allora e in cui io e le mie compagne ci dilettiamo oggi'".

Per rispettare la natura ha scelto di presentare le tracce anche in un formato senza disco, il primo nel suo genere. Un Music Box eco-consapevole sarà infatti disponibile in alternativa al CD. All'interno ci saranno contenuti visivi extra, note scritte a mano, foto esclusive e una card che consentirà il download digitale dell'album in alta qualità con incluse due bonus tracks e altri contenuti speciali.

