Da adolescente gotica a profeta del "Solar Power": il ritorno sorprendente di Lorde

A quattro anni dal suo ultimo album "Melodrama" Lorde è tornata ed è più solare che mai. L'adolescente dark, che nel 2013, a soli 16 anni si è ritrovata catapultata in cima alle classifiche mondiali con il suo singolo di debutto "Royals", è cresciuta e con il nuovo singolo appena uscito, "Solar Power" , sembra intenzionata a riprendersi le prime posizioni sulla scena discografica. Anticipazione del prossimo album in arrivo, la cantautrice neozelandese interrompe il lungo silenzio con un brano, e un video, che sprigionano vitalità e si candidano a tormentoni dell'estate.

"Solar Power" e il video che lo accompagna, raccontano della rinascita discografica, e non solo, di Lorde. La canzone infatti è come un “tuffo rinfrescante”, un ritorno a suoni più organici, un inno estivo che si ispira alla tradizione degli autori folk degli anni ’60 e ’70 e alla musica pop di inizio anni 2000 (The Mamas & The Papas, Crosby, Stills & Nash, ma anche le TLC, Destiny’s Child e All Saints).

Molto esplicativa della nuova energia solare della cantautrice è anche la copertina del brano, una foto dal basso delle sue gambe nude su una spiaggia. Ed è su una spiaggia, che è girato anche il video dove Lorde, come una dea della natura e profeta del "Solar Power" festeggia danzando e cantando felice insieme ai suoi amici, il sole e l'energia dell'estate.

Il brano è stato scritto e prodotto insieme a Jack Antonoff, ex membro dei Fun, oggi collaboratore di star del nuovo pop come Taylor Swift, Lana Del Rey e Carly Rae Jepsen, già al fianco della cantautrice neozelandese per "Melodrama".