Dotan mette in musica l'insensibilità nell'era della connessione globale: ecco "Numb"

Si intitola " Numb " (insensibile) il singolo che porta Dotan all'attenzione del pubblico italiano. Nato a Gerusalemme 34 anni fa, e trasferitosi dopo solo un anno in Olanda, ad Amsterdam, il polistrumentista, cantautore e produttore sbarca in Italia forte di una notorietà ben solida nel resto dell'Europa con oltre 100milioni di streaming globali e un disco di platino. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video del brano. mb.

In un periodo in cui tutti siamo iperconnessi grazie alla tecnologia ma spesso intimamente sconnessi, può capitare a tutti di essersi sentiti almeno una volta insensibili. Il tema della mancanza di sensibilità, la repressione dei propri sentimenti, è una peculiarità biografica per l’artista. Il suo disco rivelazione “7 Layers” (romanticamente scritto, prodotto e registrato nel suo salotto di casa) è la piattaforma di lancio di cui si avvale. Già all’epoca, grazie alla forza espressiva della musica e alla corazza che ti offre, ha esplicitato cosa sia per lui l’amore.

"Numb" è stata scritta a Los Angeles con Neil Ormandy (James Arthur, Dean Lewis) e Tim Randolph (Imagine Dragons). Il brano è stato prodotto da Martin Wiklund di Los Angeles e mixato dal vincitore del Grammy John Hanes (Ariana Grande, Lorde, Beck).

Dotan ha iniziato dalle basi, esibendosi in piccoli spettacoli che gradualmente lo hanno portato a suonare in alcuni festival importanti. Il concerto intimo si è così trasformato in una serie di date sold out negli stadi del suo paese d’origine. Anche l’intraprendenza non gli è mai mancata: tra le sue intuizioni è bene ricordare l’ideazione di una piattaforma concepita per promuovere l’attività live di musicisti in erba. Tra essi vale la pena di citare Lewis Capaldi, Vance Joy e Tom Walker.

