Ed Sheeran annuncia l'uscita del suo nuovo album "=" (Equals)

“Equals è un album molto personale e significa molto per me", ha ammesso l'artista. "La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni - mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici – e nell’album rifletto su tutto ciò. Lo vedo come un album della maturità e non vedo l’ora di condividerlo con tutti voi".

"=" , il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed. I brani contenuti nel disco sono stati composti durante l’arco di quattro anni. Al centro del nuovo progetto ci sono le esperienze maturate e le persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore ("The Joker And The Queen", "First Times", "2step"), la perdita del suo mentore e amico Michael Gudinski, ("Visiting Hours"), della resilienza ("Stop The Rain") e della paternità ("Sandman", "Leave Your Life") mentre analizza la sua carriera e la sua realtà ("Tides").

Dal punto di vista musicale "=" racchiude tutto il mondo di Sheeran: dalle canzoni alla chitarra a momenti con una produzione più complessa, come "Bad Habits". Il brano è stato il suo decimo singolo a raggiungere il n° 1 della Uk chart, dove è rimasto per ben sette settimane consecutive.

"=" Tracklisting

1. Tides

2. Shivers

3. First Times

4. Bad Habits

5. Overpass Graffiti

6. The Joker And The Queen

7. Leave Your Life

8. Collide

9. 2step

10. Stop The Rain

11. Love In Slow Motion

12. Visiting Hours

13. Sandman

14. Be Right Now

