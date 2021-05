Ed Sheeran e Courteney Cox ballano insieme... ma il finale è a sorpresa

Courteney Cox ha riproposto su social il suo iconico balletto di "Friends". Questa volta, però, ad affiancare Monica non c'era il fratello televisivo Ross (David Schwimmer), ma un ballerino d'eccezione: Ed Sheeran. "Solo una routine dance con un amico...", ha scritto la Cox per presentare la clip. Il cantautore ha studiato a fondo la coreografia e il risultato è stato perfetto, almeno fino alla presa finale...

L'attrice ha cavalcato l'onda della reunion di "Friends", andata in onda negli Stati Uniti il 27 maggio, riproponendo una delle scene più iconiche del suo personaggio. Un passo a due in pieno stile Anni Novanta, con prese e mosse ironiche (oltre alle risate registrate in sottofondo), per far respirare a una nuova generazione lo spirito di quella decade.

Il suo partner Ed Sheeran è stato all'altezza della situazione, rimanendo concentratissimo e sfoderando doti da ballerino provetto. Purtroppo, però, è caduto proprio sulla presa finale. Courteney gli è infatti scivolata via dalle mani e sono rotolati tutti e due sul prato. tra le risate.

