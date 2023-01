Lisa Marie Presley, ai funerali Axl Rose canta "November Rain"

Presenti una serie di amici che si sono esibiti per i familiari e i presenti. Tra questi Axl Rose, Billy Corgan e Alanis Morissette che hanno suonato omaggiando la compianta figlia di Elvis. Axl Rose ha tenuto un commovente discorso d'apertura. "Non avrei mai immaginato in un milione di anni di cantare qui... e specialmente in queste circostanze”, ha detto, esibendosi poi al pianoforte con una versione di "November Rain" dei suoi Guns N’ Roses, con la voce rotta dall'emozione.

LE PAROLE DI AXL ROSE - Il frontman dei Guns N’ Roses prima di iniziare la sua performance ha parlato in modo commovente di Lisa Marie Presley: "Non immaginavo di dover parlare, mi sento davvero in difficoltà. Mi sento come se dovessi mandarle un messaggio in questo momento dicendole che sono qui per raccontarle quanto sono tutti meravigliosi. So che Lisa amava moltissimo la sua famiglia ed era molto protettiva nei confronti di suo padre e della sua eredità". E ha poi concluso: "Lisa è amata e manca a molti e continuerà a essere amata e a mancare a tutti coloro le cui vite ha toccato. Grazie".

LE ESIBIZIONI DI BILLY CORGAN E ALANIS MORISETTE - Durante la cerimonia Billy Corgan ha eseguito la canzone degli Smashing Pumpkins "To Sheila", tratta dall'album "Adore" del 1998. "Non riesco davvero a trovare le parole per esprimere quanto sia veramente triste" ha dichiarato l'artista. Alanis Morissette, accompagnata da un pianista, ha cantato invece "Rest", il singolo che ha pubblicato in commemorazione del Mental Health Action Day e svelato per la prima volta durante il concerto per celebrare il defunto frontman dei Linkin Park, Chester Bennington, nel 2017.

LA FUNZIONE E LA SEPOLTURA - La funzione funebre si è svolta davanti alla casa-museo della famiglia Presley nella tenuta di Graceland a Memphis. Tra i presenti sua madre Priscilla e la duchessa di York, Sarah Ferguson. Lisa Marie Presley è stata sepolta accanto al figlio Benjamin Keough, morto nel 2020 a 27 anni. All'interno del giardino riposano anche Elvis, i genitori Vernon e Gladys, e la nonna Minnie Mae.