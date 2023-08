Lily Allen: "Quando persi la verginità papà chiamò la polizia"

La cantante ha infatti svelato al podcast inglese di Alan Carr "Life's A Beach" di aver perso la verginità quando era in vacanza con la famiglia: "Pensavano che fossi davvero scomparsa. Mi sono svegliata e c'era la polizia in tutto l'hotel".

Leggi Anche Lily Allen nuda allo specchio mostra l'anello di fidanzamento

"Mi sono svegliata con la polizia in hotel" "Ero in vacanza con mio padre e mio fratello Alfie (anche lui famoso per il ruolo di Theon Greyjoy in "Game of Thrones"), Sono andata nella sua camera d'albergo e ovviamente non sono tornata nella mia stanza. Ho dormito tutto il giorno dopo", ha raccontato la Allen. Preoccupato che fosse successo qualcosa alla figlia, il padre allertò subito le forze dell'ordine per ritrovarla. "Mi sono svegliata e c'era la polizia in tutto l'hotel".

"E' stato un po' traumatico" "Stavano passando al setaccio la spiaggia e avevano delle t-shirt, chiedevano: 'Erano queste le cose che indossava?'. Non avevo il cuore di dire che stavo solo perdendo la verginità", ha continuato. "È stato tutto un po' traumatico e non ho più fatto sesso per un po' ". Anche le cose con l'amante presero una brutta piega dopo l'accaduto: "Non gli ho più parlato dopo".

Secondo matrimonio rock A 39 anni la situazione sentimentale della cantante è meno "turbolenta". Dopo il divorzio da Sam Cooper (da cui ha avuto due figlie) nel 2020 ha sposato a Las Vegas l'attore di "Stranger Things" David Harbour. Un matrimonio sopra le righe per la coppia: la cerimonia è stato officiata da un finto Elvis Presley, mentre il pranzo di nozze è stato a base di hamburger e patatine.