Lily Allen in topless si fa "aggiustare" i capezzoli, Beyoncè e Jay-Z posano con il ritratto di Meghan

Ai Brits Awards, dove era candidata insieme a Florence + the Machine, Anne-Marie, Jess Glynne e Jorja Smith (a cui è andato il premio, ndr), nella categoria British Female Solo Artist, si è presentata con una parrucca nero corvino. Per l'after party di Warner Music invece Lily Allen ha voluto spiazzare tutti e ha scelto il biondo platino. La cantante inglese ha postato per l'occasione una serie di scatti e di video della sua preparazione per la festa: in topless davanti allo specchio Lily si fa "strappare" i peli dai capezzoli, come spiega a commento: "Non sapevo di averne così tanti", dice: "Forse era tanto che non mi guardavo i capezzoli...".



Anche Beyoncé e Jay-Z hanno spiazzato il loro follower con una serie di scatti social. Le due star dell'hip-hop, che a Londra hanno vinto il premio per la migliore band internazionale con l'album 'Everything is love', ma che non hanno preso parte alla manifestazione, hanno condiviso delle immagini in cui posano davanti a un ritratto della Duchessa di Sussex, Meghan Markle, per celebrare la loro vittoria. Nel quadro, un'illustrazione di Tim O'Brien, la duchessa indossa una corona di diamanti e collane di perle come la regina d'Inghilterra. Gli scatti sono un chiaro riferimento al videoclip della loro canzone 'Apeshit', girato al Louvre di fronte a famose opere d'arte (quasi esclusivamente di persone dalla pelle bianca) tra cui la Gioconda di Leonardo da Vinci: "In onore del mese della Storia nera (celebrato a febbraio negli Stati Uniti), ci inchiniamo a una delle nostre "Monna Lisa nere" (viste le origini afroamericane della madre di Meghan, ndr). Congratulazioni per la tua gravidanza! Vi auguriamo tanta gioia", scrive Beyoncé su Instagram.