Show di Beyoncé alla festa prenuziale dei rampolli di due ricche famiglie indiane

Ha cantato e ballato per omaggiare due dei più ricchi rampolli d'India. Special guest ai festeggiamenti per il matrimonio tra Isha Ambani, figlia dell'uomo più ricco del Paese, e Anand Piramal, figlio di un altro miliardario indiano, Beyoncé si è esibita sul palco regalando uno show degno dell'occasione. Sui social la cantante ha poi condiviso uno scatto in cui appare negli abiti tipici della tradizione indiana.

Fasciata in un abito rosso scuro e oro, dai richiami orientali, Beyoncé è apparsa più bella e sensuale che mai. Isha Ambani e Anand Piramal si sposeranno mercoledì, ma i festeggiamenti sono iniziati domenica con la star di calibro mondiale, scrive Bbc.

Beyoncé, però, è soltanto una delle celebrità invitate o pagate per le nozze. Tra gli altri personaggi noti, molti attori di Bollywood, Hillary Clinton, Arianna Huffington, la star del cricket Sachin Tendulkar e il re dell'acciaio Lakshmi Mittal.

Il matrimonio si prepara a diventare uno dei più costosi e glamour di tutta l'India.

Secondo le notizie diffuse dai media locali per gli ospiti sono stati organizzati 100 voli charter. Non è noto quanto sia stata pagata Beyoncé, che ha cantato domenica sera, ma l'onorario non sarà stato di certo un problema per la famiglia Ambani. Mukesh Ambani, direttore delle Reliance Industries, ha una fortuna di 47 miliardi di dollari ed è il 19esimo uomo più ricco del pianeta per Forbes. Il padre dello sposo, Ajay Piramal, ha un patrimonio personale di 5,4 miliardi di dollari.